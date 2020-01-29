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29 січня • оновлено в 17:28
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Волочкова відмовилася вагітніти

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Російська світська левиця Анастасія Волочкова готова до створення сім'ї, проте в майбутньому не планує народження дитини.

У своєму Instagram-акаунті балерина поділилася обкладинкою одного з її свіжих інтерв'ю, в якому про це і йде мова.

"Готуюся до весілля, але дітей більше не хочу", - сказала Волочкова.

Анастасія Волочкова готується вийти заміж 20 жовтня 2020 року. Про свого майбутнього чоловіка вона нічого не повідомляє.

У артистки є 14-річна дочка Аріадна Волочкова. Її батько – бізнесмен Ігор Вдовін.

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