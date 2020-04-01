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1 квітня • оновлено в 03:16
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Волочкова роздяглася на вулиці в снігопад. Фото

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно засвітила пишні груди, роздяглася під час снігопаду на вулиці.

Знімок одіозна артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Волочкова роздяглася на вулиці в снігопад. Фото
"Прекрасний сніжний ранок починається з крижаної купелі", - підписала знімок артистка.

Зазначимо, що скандальна балерина часто публікує провокаційні фото.

Волочкова роздяглася на вулиці в снігопад. Фото

instagram / volochkova_art

Волочкова роздяглася на вулиці в снігопад. Фото

instagram / volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася оголеним фото. На ньому скандальна балерина позувала в купелі, прикривши інтимні частини тіла шматками льоду.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анастасія Волочкова
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