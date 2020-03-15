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15 березня • оновлено в 14:23
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Волочкова публічно загнобила журналістку через сухий лід

3.2т
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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова різко висловилася на адресу журналістки радіостанції "Говорить Москва", яка запитала її про вечірку з сухим льодом.

Так, як передає "Говорить Москва", Волочкова заявила, що чоловіки часто влаштовують їй подібні сюрпризи, а жінки, які критикують це, просто заздрять їй.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

womanhit.ru

"У мене, моя хороша, свято кожного дня, і я кохана чоловіками, мені вони свято влаштовують реально кожного дня. З квітами, з подарунками, з сухим льодом, з мокрим. Пишуть моє ім'я, Анастасія, кмином. А вам, чим ваше ім'я написане? У вас його немає. Ви мені пишете з незнайомого номера. Ви взагалі хто? Ви ніхто. Ось у чому різниця, розумієте, наша з вами. Вона такою залишатиметься по життю",заявила Волочкова.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

utro.ru

Крім того, балерина назвала журналістку "недолюбленою страшною жінкою".

"Ви знаєте, ви мене прямо навіть заінтригували, я подивилася на ваше зображення в аватаці, я тепер, звичайно, все розумію, ну які свята такій жінці. Ви знаєте, мені кохана людина влаштувала свято. Ця речовина, сухий лід, білі троянди, сама любовце дуже небезпечна речовина знаєте для кого? Для вас, заздрісниць, недолюблених, страшних жінок, які заздрять мені, моїй розтяжці, моїй формі прекрасній, моєму успіху, моєму таланту. Ви ж недолюблені тітки. Якщо б ви були в любові, у вас би не вистачало часу зараз писати мені цю нісенітницю, вибачте. Я для вас небезпечна, мої котики, тому що ви страшні. Все, що мені роблять красиво мої чоловіки, приголомшливі, найкращі, найсексуальніші й найкрутіші, бо вони всі у мене. Тому що я така жінка, гідна найкращих чоловіків. Ось тому це і є для вас небезпека",додала Волочкова.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

msn.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анастасія Волочкова розлютила мережу вечіркою з сухим льодом. Користувачі обурилися такому вчинку балерини після недавнього скандалу з подібною вечіркою московської блогерши Катерини Діденко, на якій через дії сухого льоду загинули три людини.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Конечно "Обширного" ума женщина! Но зато, как "рогатку" раздвигает...
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Гоша Злой
Гоша Злой
уши спаниеля во всей красе... это же насколько вгашеным нужно быть чтобы полезть на такое...фу
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Гоша Злой, лося на ходу и остановит и на себя затащит для секса
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