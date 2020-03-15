Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова різко висловилася на адресу журналістки радіостанції "Говорить Москва", яка запитала її про вечірку з сухим льодом.

Так, як передає "Говорить Москва", Волочкова заявила, що чоловіки часто влаштовують їй подібні сюрпризи, а жінки, які критикують це, просто заздрять їй.

Анастасія Волочкова womanhit.ru

"У мене, моя хороша, свято кожного дня, і я кохана чоловіками, мені вони свято влаштовують реально кожного дня. З квітами, з подарунками, з сухим льодом, з мокрим. Пишуть моє ім'я, Анастасія, кмином. А вам, чим ваше ім'я написане? У вас його немає. Ви мені пишете з незнайомого номера. Ви взагалі хто? Ви ніхто. Ось у чому різниця, розумієте, наша з вами. Вона такою залишатиметься по життю", – заявила Волочкова.

Анастасія Волочкова utro.ru

Крім того, балерина назвала журналістку "недолюбленою страшною жінкою".

"Ви знаєте, ви мене прямо навіть заінтригували, я подивилася на ваше зображення в аватаці, я тепер, звичайно, все розумію, ну які свята такій жінці. Ви знаєте, мені кохана людина влаштувала свято. Ця речовина, сухий лід, білі троянди, сама любов – це дуже небезпечна речовина знаєте для кого? Для вас, заздрісниць, недолюблених, страшних жінок, які заздрять мені, моїй розтяжці, моїй формі прекрасній, моєму успіху, моєму таланту. Ви ж недолюблені тітки. Якщо б ви були в любові, у вас би не вистачало часу зараз писати мені цю нісенітницю, вибачте. Я для вас небезпечна, мої котики, тому що ви страшні. Все, що мені роблять красиво мої чоловіки, приголомшливі, найкращі, найсексуальніші й найкрутіші, бо вони всі у мене. Тому що я така жінка, гідна найкращих чоловіків. Ось тому це і є для вас небезпека", – додала Волочкова.

Анастасія Волочкова msn.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анастасія Волочкова розлютила мережу вечіркою з сухим льодом. Користувачі обурилися такому вчинку балерини після недавнього скандалу з подібною вечіркою московської блогерши Катерини Діденко, на якій через дії сухого льоду загинули три людини.

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