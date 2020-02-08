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9 лютого • оновлено в 03:16
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Волочкова показалася оголеною на вулиці взимку

1.3т
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Російська балерина Анастасія Волочкова показала нову фотографію, на якій вона стоїть на вулиці біля лазні.

Фотознімок світська левиця продемонструвала в своєму Instagram-акаунті.

На фото Волочкова після банних процедур стоїть в купелі повністю гола, прикрившись віником.

"Лід і спека!" – підписала вона свою публікацію.

Як повідомлялося раніше, Анастасія Волочкова виклала фотографію, де вона всередині великої залізної клітки сіла в шпагат.

Крім того, балерина показувала відверте і інтригуюче фото з цікавим зізнанням.

Нагадаємо, Волочкова розповіла, що в нещодавньому минулому вона зустрічалася з голлівудським актором Джимом Керрі. За словами світської левиці, вони змушені були розлучитися через відстань. Сам Керрі інформацію про роман з Волочковою не підтвердив.

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