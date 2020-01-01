"Бабця!" Волочкова показала шпагат у крихітному купальнику і нарвалася на гнів мережі

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова нарвалася на критику мережі, опублікувавши нове фото свого шпагату.

Знімок з'явився на сторінці росіянки в Instagram 1 січня. Вона позувала в рожевому мініатюрному купальнику, стоячи у вертикальному шпагаті.

"Високо! Перший шпагат нового року. Перш ніж засуджувати, запитайте, чи можете ви так само?" – звернулася жінка до фоловерів.

Ілюстрація. Анастасія Волочкова instagram.com/volochkova_art

Волочкова в шпагаті instagram.com/volochkova_art

У коментарях багато користувачів запитали у відповідь, навіщо їм це вміння. Як зазначили вони, це не найважливіший навик у житті. Деяким коментаторам фото здалося вульгарним.

"Ти не втомилася ноги піднімати, бабцю?" "Ноги задирати – не великий подвиг", "Настю! А нам-то навіщо шпагат робити, ти не задавалася цим питанням?" "Ну так, у будь-якій незрозумілій ситуації – роби шпагат", – пишуть під фотографією.

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Анастасія Волочкова Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Анастасія Волочкова розповіла своїм шанувальникам про радикальну зміну іміджу.

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