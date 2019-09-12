Волочкова показала оголене фото після лазні

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала чергове оголене фото. Вона позувала в купелі, прикривши груди віником.

Знімок Волочкова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"А ще, тонус шкірі надає крижана вода і російська баня. Я загартовуюся з 13 ти років і дуже люблю воду. Вона знімає негатив. І додає сил. А зараз ми будемо в полоні мангала. Але мої салатні листя припасені для мене", - підписала фото балерина.

Відзначимо, Волочкова часто публікує досить відверті знімки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!