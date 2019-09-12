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12 вересня • оновлено в 14:33
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Волочкова показала оголене фото після лазні

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала чергове оголене фото. Вона позувала в купелі, прикривши груди віником.

Знімок Волочкова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Волочкова показала оголене фото після лазні
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"А ще, тонус шкірі надає крижана вода і російська баня. Я загартовуюся з 13 ти років і дуже люблю воду. Вона знімає негатив. І додає сил. А зараз ми будемо в полоні мангала. Але мої салатні листя припасені для мене", - підписала фото балерина.

Відзначимо, Волочкова часто публікує досить відверті знімки.

Тихий, спокійний, домашній вечер.😊 Я дуже люблю російську баню, свічки, затишок, спокій, красу і гармонію у всьому. І в стосунках, конечно.🙏 🔥 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # літо # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # друзі # будинок # книги # настрій # прем'єра # платазауспех # сонце # будинок # вечір

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Здається, я прийшла в досконалу для себе форму ... 🐣💃 Або черезмерная стрункість? 🤷♀️ Багато було навантаження і не їм майже нічего.🙈 Вчора, уявляєте, вранці з'їла 4 сирих перепелиних яйця, днем одне сире куряче домашнє і перед сном второе ... 🐥 і мені вистачило енергії позитиву і любві.😊❤️🌺 Хоча, як-то я особливо ніколи і не була повного телосложенія.🤷♀️ Просто по телеку мене як покажуть, так хоч стій, хоч падай.🙈😂 Все абсолютно, що зустрічають мене особисто люди, говорять одне і те ж: що в житті я зовсім інша! Щира, витончена, світла і настоящая.😊 Краще так, ніж наоборот.😉 Ну що, дорогі, насолодилися коментарями? 😂 І ще прохання, щоб спілкування було предметним, прошу підкріплювати ваші коменти своїми Селфі з вашими таліямі, грудьми, плечима, стрункими ногами , попочка і особами! 😂😂😂 я давно так не сміялася, вибачте! 😂 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # літо # творчість #volochkova #instagood #be #love # me #enjoy #best #good #ballet # друзі # будинок # книги # настрій # прем'єра # відпочинок # море # платазауспех # сонце

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Анастасія Волочкова
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Страшная как баба-яга
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та она уже старуха кому она нужна??)))
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