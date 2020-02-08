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9 лютого • оновлено в 03:16
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Сіла на шпагат у клітці: Волочкова похвалилася дивним фото

7.1т
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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала нове фото в шпагаті.

Знімок вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, розповівши, що репетирує спектакль "Балерина в задзеркаллі цирку".

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

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Волочкова пікантно показала ноги: відео

Жінка позує всередині великий залізної клітки в своїй "традиційній" позі. У шпагат вона сіла, розмістивши ноги між прутами. При цьому за спиною Волочкової стоїть продюсер постановки.

Сіла на шпагат у клітці: Волочкова похвалилася дивним фото

instagram.com/volochkova_art

"Птаха в клітці", – написала в пості росіянка. Зазначимо, що вона супроводила підпис до фото досить дивними хештегами, такими як #я, #любов, #радість, #квіти, #щастя, #ми, #море, #сонце.

Волочкову часто критикують користувачі мережі, тому вона закрила коментарі до посту.

Сіла на шпагат у клітці: Волочкова похвалилася дивним фото

Скріншот

Фото виступу Волочкової, які вона опублікувала в сторіз

Фото виступу Волочкової, які вона опублікувала в сторіз

Скріншот

Фото виступу Волочкової, які вона опублікувала в сторіз

Фото виступу Волочкової, які вона опублікувала в сторіз

Скріншот

Гучні знімки Волочкової в шпагаті, які вона публікувала раніше:

Сіла на шпагат у клітці: Волочкова похвалилася дивним фото

instagram.com/volochkova_art

Сіла на шпагат у клітці: Волочкова похвалилася дивним фото

instagram.com/volochkova_art

Сіла на шпагат у клітці: Волочкова похвалилася дивним фото

instagram.com/volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Instagram фотографии шоу-бизнес
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Знов обозу не вистачає чим заповнити стріку новин.
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