Сіла на шпагат у клітці: Волочкова похвалилася дивним фото

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала нове фото в шпагаті.

Знімок вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, розповівши, що репетирує спектакль "Балерина в задзеркаллі цирку".

Анастасія Волочкова

Жінка позує всередині великий залізної клітки в своїй "традиційній" позі. У шпагат вона сіла, розмістивши ноги між прутами. При цьому за спиною Волочкової стоїть продюсер постановки.

instagram.com/volochkova_art

"Птаха в клітці", – написала в пості росіянка. Зазначимо, що вона супроводила підпис до фото досить дивними хештегами, такими як #я, #любов, #радість, #квіти, #щастя, #ми, #море, #сонце.

Волочкову часто критикують користувачі мережі, тому вона закрила коментарі до посту.

Скріншот

Фото виступу Волочкової, які вона опублікувала в сторіз Скріншот

Фото виступу Волочкової, які вона опублікувала в сторіз Скріншот

Гучні знімки Волочкової в шпагаті, які вона публікувала раніше:

instagram.com/volochkova_art

instagram.com/volochkova_art

instagram.com/volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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