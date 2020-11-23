Волочкова показала елітну квартиру від екскоханого. Фото

Російська балерина Анастасія Волочкова показала свої розкішні петербурзькі апартаменти – квартиру у 200 квадратних метрів, яку їй залишив колишній коханий олігарх Сулейман Керімов.

На кадрах можна побачити оброблену золотом простору вітальню, спальну кімнату з двоспальним ліжком з балдахіном над нею, мармурову ванну та розкішні стелі з колонами. Як зізналася артистка, розпис цієї квартири робила компанія, яка займалася розписом Ермітажу. Про це Волочкова розповіла в ефірі програми "Звезды сошлись" на телеканалі "НТВ" (щоб переглянути всі фото, доскрольте новину до кінця).

Волочкова показала елітну квартиру від Сулеймана Керімова скріншот з відео

Волочкова показала елітну квартиру в Санкт-Петербурзі скріншот з відео

Розпис цієї квартири робила компанія, яка займалася розписом Ермітажу скріншот з відео

Волочкова показала елітну квартиру від екскоханого скріншот з відео

Волочкова показала елітну квартиру в Санкт-Петербурзі скріншот з відео

Волочкова показала елітну квартиру в Санкт-Петербурзі скріншот з відео

За словами Анастасії Волочкової, в цій квартирі вона з'являється рідко, адже живе в заміському особняку в Московській області. За апартаменти їй доводиться щомісяця платити за комунальні послуги 20 тисяч рублів. Однак продавати їх вона не планує.

"Керімов подарував квартиру 200 метрів. Просто розкіш, правда, я не можу з нею розлучитися, але я там не живу. Вона не припадає пилом, недавно донька приїжджала. Тому що подарував Сулейман, вона настільки близька серцю. Там живе моя душа і його. Це палац моєї душі", – заявила балерина.

Анастасія Волочкова та Сулейман Керімов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова розповіла про те, що їй вдалося стягнути борг з колишнього чоловіка Ігоря Вдовіна через суд.