Головна Новини
11 лютого • оновлено в 22:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Волочкова похвалилася "голим" шпагатом: відверті фото

4.2т
Читати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала фанатам серію нових фото, на яких зображена оголеною.

Артистка позувала в лазні, демонструючи "фірмовий" шпагат. Відверті знімки Волочкова опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

StarHit

"Просто чудово я відпочила після вистави... Виспалася в затишному дерев'яному будиночку на свіжому повітрі. А лазня – просто шедевр! Я так люблю російську лазню!" – похвалилася Анастасія.

Новини
Волочкова показалася оголеною на вулиці взимку

За кілька годин з моменту публікації знімки Волочкової зібрали понад 5 тисяч лайків.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Instagram.com/volochkova_art

Відзначимо, оскільки скандальну балерину часто критикують користувачі мережі за відверті знімки, вона закрила коментарі до посту.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Instagram.com/volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрко Медяник
Особа
Анастасія Волочкова
Теги
Instagram Новини Росії фотографии шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
16
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Обоз, ну хто така Волочкова? Чому ти пхаєш її у стрічку новин через день?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги