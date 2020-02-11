Волочкова похвалилася "голим" шпагатом: відверті фото

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала фанатам серію нових фото, на яких зображена оголеною.

Артистка позувала в лазні, демонструючи "фірмовий" шпагат. Відверті знімки Волочкова опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Анастасія Волочкова StarHit

"Просто чудово я відпочила після вистави... Виспалася в затишному дерев'яному будиночку на свіжому повітрі. А лазня – просто шедевр! Я так люблю російську лазню!" – похвалилася Анастасія.

Новини Волочкова показалася оголеною на вулиці взимку

За кілька годин з моменту публікації знімки Волочкової зібрали понад 5 тисяч лайків.

Анастасія Волочкова Instagram.com/volochkova_art

Відзначимо, оскільки скандальну балерину часто критикують користувачі мережі за відверті знімки, вона закрила коментарі до посту.

Анастасія Волочкова Instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова Instagram.com/volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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