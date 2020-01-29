Волочкова пікантно показала ноги: відео

Світська левиця Анастасія Волочкова цікаво продемонструвала свої ноги після того, як зняла пуанти по закінченню репетиції.

У своєму Instagram-акаунті балерина розповіла про свою працьовитість і балет як справу всього її життя.

"Я дуже працьовита людина з дитинства. І всі мої розвинені дані і всі досягнення-це плоди багатогодинної і багаторічної праці. І навіть стерті пальці, мозолі, хрускіт в суглобах, сліди від стрічок пуант, які залишаються ще кілька годин після репетицій-це теж предмет моєї гордості ", - пише Волочкова.

Наостанок вона посунулася близько до камери, і еротично показала свої ноги.

"А що ви хочете? Ось вона плата за успіх", - підкреслила балерина.

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