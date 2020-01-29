Волочкова пікантно показала ноги: відео

Світська левиця Анастасія Волочкова цікаво продемонструвала свої ноги після того, як зняла пуанти по закінченню репетиції.
У своєму Instagram-акаунті балерина розповіла про свою працьовитість і балет як справу всього її життя.
"Я дуже працьовита людина з дитинства. І всі мої розвинені дані і всі досягнення-це плоди багатогодинної і багаторічної праці. І навіть стерті пальці, мозолі, хрускіт в суглобах, сліди від стрічок пуант, які залишаються ще кілька годин після репетицій-це теж предмет моєї гордості ", - пише Волочкова.
Кожен раз знімаючи пуанти після репетиції, я відчуваю почуття радості від того, що ця улюблена мною взуття дарує мені можливість займатися улюбленою справою і виконувати його профессіонально.😊💃 Я дуже працьовита людина з дитинства. І всі мої розвинені дані і всі досягнення-це плоди багатогодинного і багаторічної праці. І навіть стерті пальці, мозолі, хрускіт в суглобах, сліди від стрічок пуанти, які залишаються ще кілька годин після репетицій-це теж предмет моєї гордості.😊 Не шкодуйте сил для досягнення ваших цілей! 💃😊 І чекаємо вас на нашому благодійному спектаклі "Балерина в задзеркаллі цирку "1 го лютого в Культурному центрі" Зеленоград "в 18: 00.😊 Вхід за запрошеннями, які поширені адміністрацією міста. Але якщо у вас їх немає, все одно приходьте. Ми раді всем.😊 Зал великий. 1200 місць. І місця вистачить усім на цій добрій виставі для всієї родини, тривалість якого 1год 15 мін.💃❤️ Це мій вам подарунок від душі на численні прохання тих, хто не потрапив в цей зал 27 го декабря.😊🌺 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # море # сонце # зима # спорт # балерінавзазеркальецірка
Наостанок вона посунулася близько до камери, і еротично показала свої ноги.
"А що ви хочете? Ось вона плата за успіх", - підкреслила балерина.
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