Волочкова нарешті показала свого коханця: мережа здивована

Російська балерина Анастасія Волочкова напередодні Нового року розкрила секрет, який зберігала досить довгий час. Танцівниця показала свою кохану людину.

На превеликий подив фанатів, ним виявився колишній чоловік Волочкової і батько її дочки Аріадни бізнесмен Ігор Вдовін. Фото з ним балерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Найголовніше, що поруч найближчі люди: моя дочка і мій коханий чоловік. Ваш рік пройшов в здогадах з приводу того, з ким я живу і як. У пошуку мого чоловіка по штанях, годинниках, ременях і рукам. Ви писали, що Аріша пропала і я не стала нічого постити у відповідь, тому що я завжди поруч зі своїми коханими, а вони зі мною", — написала Волочкова в своєму новорічному привітанні.

У мережі неоднозначно відреагували на нового коханця балерини. Одні щиро зраділи возз'єднанню родини. Інші ж попередили Волочкову про небезпеку.

Волочкова і Вдовін Instagram Волочкової

Волочкова і Вдовін Instagram Волочкової

Волочкова і Вдовін Instagram Волочкової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова інтригуюче прокоментувала чутки про її нового коханого, які з'явилися в російських ЗМІ.

Нещодавно нібито громадянська дружина охоронця одного з московських готелів розповіла, що балерина має відношення з її чоловіком. Анастасія ж розповіла, що у неї дійсно є коханий, проте з охоронцем вона ніколи не мала роману.