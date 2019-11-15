Волочкова налякала своїм зовнішнім виглядом

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова почала лякати користувачів мережі своїм зовнішнім виглядом. Так, останнім часом артистка сильно схудла.

Дієтологиня Надя Шарк зазначила, що раціон Волочкової є нездоровим і небезпечним, пише "КП".

instagram.com/volochkova_art

"Я зараз, можна сказати, перестала їсти. Два перепелині яйця, листя салату й іноді супчик "Том-Ям" – ось і вся моя їжа. Так, мені й не хочеться. Я так втомлююся біля балетного станка, репетируючи часом по 8 годин на день своє нове шоу, що мені вже не до харчів", – запевнила Волочоква.

"З цього випливає, що якщо людина витрачає значно більше калорій, ніж з'їдає, а виходить, що так і відбувається у Анастасії, яка проводить біля балетного станка майже весь день, то організм недоотримує поживних речовин для підтримки життєдіяльності. І якщо це відбувається досить довгий час, то організм може вийти з ладу", - прокоментувала раціон балерини Шарк.

Дієтологиня Надя Шарк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками вульгарним знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Фото артистки нажахало користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала його, будучи добряче п'яною.

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