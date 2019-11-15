Волочкова налякала своїм зовнішнім виглядом

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова почала лякати користувачів мережі своїм зовнішнім виглядом. Так, останнім часом артистка сильно схудла.
Дієтологиня Надя Шарк зазначила, що раціон Волочкової є нездоровим і небезпечним, пише "КП".
instagram.com/volochkova_art
"Я зараз, можна сказати, перестала їсти. Два перепелині яйця, листя салату й іноді супчик "Том-Ям" – ось і вся моя їжа. Так, мені й не хочеться. Я так втомлююся біля балетного станка, репетируючи часом по 8 годин на день своє нове шоу, що мені вже не до харчів", – запевнила Волочоква.
Дорогі мої, у мене завтра мій спектакль благодійний в Чехові. Перед ним тривалий прогін. Навантаження складе моя 10 годин на день. Не можу відповідати на ваші повідомлення будь-кому. Вирішила окремий пост на прохання багатьох про раціон мого харчування ... 🥬🙈 Швидко напишу. Але це не керівництво до действію..🙉🥬🌶 Вранці я зазвичай їм пів-чашки овочевого і дуже гострого супу або Том Ям овочевий. А ввечері два варених яйця всмятку. Або заміняю їх салатним листям. Теж з гострим перцем. Або: вранці шматочок вареної курки без солі (сіль я не їм взагалі!) Вона воду затримує. А ввечері листя салата🥬 Вобщем, в моєму раціоні тільки: салатні листя, відварені або сирі домашні яйця, курка відварна і овочеві супи.🤷♀️ Головне, я їм дуже мало або майже нічего.🙈 Іноді просто два варених яйця в день.🤷 ♀️ Напій підкажу хороший для схуднення. Окріп, імбир (побільше), лимон, і пів-ложечки меду. Діє безвідмовно! 👍🔥 Ось зараз після дня репетицій я так фізично втомилася, що взагалі відсутнє почуття голода..🙄 Варто переді мною тарілка салату, так я і до неї не прікоснулась..🙉 Але при будь-якій дієті важлива хоч мінімальне фізичне навантаження! 💃 гімнастика, басейн, танці, фітнес, або балетний Екзерсис .. Комусь що підходить .. Перш, ніж засуджувати, спробуйте самі .. Досконала форма-це робота над собою, стимул і відсутність ліні. І, звичайно, сила волі! 💃 Любов, безумовно! ❤️ І повага до власного тіла. Коли Ваше тіло у формі, струнке і підтягнуте, Ви завжди будете відчувати радість і будете захоплювати, радувати красою і возбуждать.👍😊 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # спорт # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # друзі # будинок # книги # настрій # прем'єра # платазауспех # сонце # балерінавзазеркальецірка
Після вистави, проведеного в Красногорську і попередньої йому підготовки, дозволила собі відпочити деньок. І ось таку зачіску мені спорудив Павло Назаров у своєму гостинному салоні @ beautymoscow2 на Каретному ряду, 6. Цей маестро, крім краси, ще й допомагає підлікувати мої волоси.🙏 мчу на прямий ефір радіо Дні.Ру 😉🌺 Як вам таке укладання? Люди, я ще на 2 кг схудла за день спектакля🙈 🤷♀️🥬 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # спорт # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # друзі # будинок # книги # настрій # прем'єра # платазауспех # сонце # балерінавзазеркальецірка
А які купальники вибираєте ви? Чи багато хто з вас можуть дозволити собі надіти міні бікіні на своє тіло? Але багато хто може обсуждать.😂 Котики мої, тілеса свої приведіть в порядок, а потім радьте як мені жити. І не дивуйтеся, чому чоловіки кидають багатьох ... 😉 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # спорт # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # друзі # будинок # книги # настрій # прем'єра # платазауспех # сонце # балерінавзазеркальецірка
"З цього випливає, що якщо людина витрачає значно більше калорій, ніж з'їдає, а виходить, що так і відбувається у Анастасії, яка проводить біля балетного станка майже весь день, то організм недоотримує поживних речовин для підтримки життєдіяльності. І якщо це відбувається досить довгий час, то організм може вийти з ладу", - прокоментувала раціон балерини Шарк.
Дієтологиня Надя Шарк
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками вульгарним знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Фото артистки нажахало користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала його, будучи добряче п'яною.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал