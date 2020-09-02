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Вольнова вперше про самогубство матері: пів життя тягла за собою почуття провини

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Світлана Вольнова вперше розповіла про самогубство матері

Світлана Вольнова вперше розповіла про самогубство матері. expres.online

Українська акторка та телеведуча Світлана Вольнова вперше відверто розповіла про самогубство матері.

У програмі "Життя відомих людей" знаменитість зізналася, що трагедія перевернула її життя. Тоді ведуча проживала в Санкт-Петербурзі (Росія), її родина мала дворянське коріння, а вихованням дівчинки займалася бабуся.

Вольнова розповіла, що тато з нею був дуже суворим. З п'яти років він навчав її правильно тримати виделку і ніж, не сутулитися. А маму зірка запам'ятала вишуканою красунею.

Світлана Вольнова розповіла, що важко пережила самогубство матері

Світлана Вольнова розповіла, що важко пережила самогубство матері vesti.dp.ua

"У неї був рак головного мозку. І їй залишилося зовсім трохи, вона просто не хотіла, щоб ми мучилися з нею. Вона пішла і кинулася під електричку", – поділилася Вольнова.

Світлані було 16 років, коли трапилася трагедія. Тоді через стрес її батько пережив клінічну смерть. В одну мить ведуча зрозуміла, що потрібно дорослішати і ставати головою родини.

"Ти думаєш постійно, що ти могла її зупинити. Почуття провини я тягла за собою величезним панциром половину свого життя", – додала Вольнова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомого радянського поета-пісняра, сценариста, родича лауреата Нобелівської премії Бориса Пастернака Борис Пургалін (справжнє прізвище – Пастернак) знайшли мертвим у Москві. Йому було 84 роки. Письменник покінчив життя самогубством.

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