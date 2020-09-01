Вокалістку Little Big зацькували в мережі через розлучення лідера гурту Прусікіна
Вокалістку Little Big Софію Таюрську зацькували в мережі через розлучення лідера гурту Іллі Прусікіна зі своєю дружиною Іриною Смєлою, яка виступає під псевдонімом Татарка.
Раніше у відеозверненні подружжя пояснило, що не можна побудувати щасливу сім'ю на відстані. Тому вони ухвалили рішення залишитися друзями. Очевидно, шанувальники не повірили парі і вирішили звинуватити в усьому Таюрську, залишаючи гнівні коментарі під її публікаціями в Instagram.
"Тільки після довгих років заміжжя ти зрозумієш і поставиш себе на її (Ірини Смєлої. – Ред.) місце", "Соня, чи не ти стала яблуком розбрату в родині Іллі та Іри? Дуже сумно, що так сталося", – написали в коментарях.
При цьому деякі шанувальники захищали артистку від хейтерів. Вони закликали Таюрську публічно сказати, що це не вона стала причиною розлучення пари.
"Люди схаменіться! Вам подобається творчість чи подобається заглядати в чуже життя?", "Сонь, зараз можу побажати тобі тільки сталевих нервів", "У неї хлопець є, всі про це знають", – написали користувачі соцмережі.
Таюрська відреагувала на звинувачення в її сторону і заявила, що втомилася від цькування підписників. Також вона попередила, що буде видаляти погані коментарі, тому що за її життям у соцмережі слідкує її сім'я.
Нагадаємо, що Прусікін і Смєлая одружилися в 2016 році. Пара виховує сина Добриню. Проте 31 серпня 2020 року вони заявили, що вирішили розлучитися. Прусікін розповів, що через концерти Little Big постійно був у роз'їздах, а його дружина "просто чекала".
Дивіться відео Прусікіна і Смєлої про розлучення:
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