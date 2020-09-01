Вокалістку Little Big зацькували в мережі через розлучення лідера гурту Прусікіна

Вокалістку Little Big Софію Таюрську зацькували в мережі через розлучення лідера гурту Іллі Прусікіна зі своєю дружиною Іриною Смєлою, яка виступає під псевдонімом Татарка.

Раніше у відеозверненні подружжя пояснило, що не можна побудувати щасливу сім'ю на відстані. Тому вони ухвалили рішення залишитися друзями. Очевидно, шанувальники не повірили парі і вирішили звинуватити в усьому Таюрську, залишаючи гнівні коментарі під її публікаціями в Instagram.

"Тільки після довгих років заміжжя ти зрозумієш і поставиш себе на її (Ірини Смєлої. – Ред.) місце", "Соня, чи не ти стала яблуком розбрату в родині Іллі та Іри? Дуже сумно, що так сталося", – написали в коментарях.

Вокалістку Little Big зацькували через розлучення Прусікіна Instagram Соні Таюрської

Таюрську зацькували в соцмережі через розлучення Прусікіна Instagram Соні Таюрської

При цьому деякі шанувальники захищали артистку від хейтерів. Вони закликали Таюрську публічно сказати, що це не вона стала причиною розлучення пари.

"Люди схаменіться! Вам подобається творчість чи подобається заглядати в чуже життя?", "Сонь, зараз можу побажати тобі тільки сталевих нервів", "У неї хлопець є, всі про це знають", – написали користувачі соцмережі.

Таюрська і Прусікін Instagram Соні Таюрської

Таюрська відреагувала на звинувачення в її сторону і заявила, що втомилася від цькування підписників. Також вона попередила, що буде видаляти погані коментарі, тому що за її життям у соцмережі слідкує її сім'я.

Нагадаємо, що Прусікін і Смєлая одружилися в 2016 році. Пара виховує сина Добриню. Проте 31 серпня 2020 року вони заявили, що вирішили розлучитися. Прусікін розповів, що через концерти Little Big постійно був у роз'їздах, а його дружина "просто чекала".

Дивіться відео Прусікіна і Смєлої про розлучення:

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