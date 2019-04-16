Вокалістка "Ранеток" захопила мережу оголеним фото

Російська співачка й актриса, солістка колись популярного дівочого колективу "Ранетки" Євгенія Огурцова показала шанувальникам відверте фото. На ньому вона позує в мереживних трусиках прикриваючи оголені груди рукою.

Разом з фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, артистка опублікувала історію про свого чоловіка, з яким вона зараз знаходиться в шлюборозлучному процесі.

"Клас! Відрощуй руді кучері до пояса", "Це так красиво і так смачно! І жіночно!", "Женечко, ти велика розумниця!", "Ти приголомшлива! Беру з тебе приклад", "Як це сексуально!" - пишуть у коментарях.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка, екс-учасниця колись популярного гурту "Ранетки" Олена Третьякова стала на захист своєї подруги і колеги Жені Огурцової, яку покинув чоловік із хворою дитиною.

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