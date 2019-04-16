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Вокалістка "Ранеток" захопила мережу оголеним фото

1.6тЧитати матеріал російською

Російська співачка й актриса, солістка колись популярного дівочого колективу "Ранетки" Євгенія Огурцова показала шанувальникам відверте фото. На ньому вона позує в мереживних трусиках прикриваючи оголені груди рукою.

Разом з фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, артистка опублікувала історію про свого чоловіка, з яким вона зараз знаходиться в шлюборозлучному процесі.

Вокалістка "Ранеток" захопила мережу оголеним фото
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Сьогодні пів дня чекали тата Марка😌 я, в повній впевненості, що він побуде з сином мінімум години дві, розпланувала собі купу справ! Але, з'ясовується, що він приїхав буквально на 40 хвилин, бо у нього машина в аренде🤔 куди поділася його машина-не ясно! Чому б не приїхати своїм ходом- взагалі незрозуміло! Раніше я б забила на все і підлаштувалася під його плани! Але тепер уже досить! Я спокійно поїхала у своїх справах і повернулася через півтори години і ви знаєте, зовсім не відчувала себе винуватою 😂 вперше! Чужі складнощі не мої складності! Якщо його не парить, як я справляюся, тоді чому я повинна думати про його оренді-хуендах?

Публікація від одноокого блогера (@ogyrtsova_official)

"Клас! Відрощуй руді кучері до пояса", "Це так красиво і так смачно! І жіночно!", "Женечко, ти велика розумниця!", "Ти приголомшлива! Беру з тебе приклад", "Як це сексуально!" - пишуть у коментарях.

Вокалістка "Ранеток" захопила мережу оголеним фото
Вокалістка "Ранеток" захопила мережу оголеним фото
Вокалістка "Ранеток" захопила мережу оголеним фото
Вокалістка "Ранеток" захопила мережу оголеним фото
Вокалістка "Ранеток" захопила мережу оголеним фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка, екс-учасниця колись популярного гурту "Ранетки" Олена Третьякова стала на захист своєї подруги і колеги Жені Огурцової, яку покинув чоловік із хворою дитиною.

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