Вокалістка "Ранеток" захопила мережу оголеним фото

Російська співачка й актриса, солістка колись популярного дівочого колективу "Ранетки" Євгенія Огурцова показала шанувальникам відверте фото. На ньому вона позує в мереживних трусиках прикриваючи оголені груди рукою.
Разом з фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, артистка опублікувала історію про свого чоловіка, з яким вона зараз знаходиться в шлюборозлучному процесі.
Сьогодні пів дня чекали тата Марка😌 я, в повній впевненості, що він побуде з сином мінімум години дві, розпланувала собі купу справ! Але, з'ясовується, що він приїхав буквально на 40 хвилин, бо у нього машина в аренде🤔 куди поділася його машина-не ясно! Чому б не приїхати своїм ходом- взагалі незрозуміло! Раніше я б забила на все і підлаштувалася під його плани! Але тепер уже досить! Я спокійно поїхала у своїх справах і повернулася через півтори години і ви знаєте, зовсім не відчувала себе винуватою 😂 вперше! Чужі складнощі не мої складності! Якщо його не парить, як я справляюся, тоді чому я повинна думати про його оренді-хуендах?
"Клас! Відрощуй руді кучері до пояса", "Це так красиво і так смачно! І жіночно!", "Женечко, ти велика розумниця!", "Ти приголомшлива! Беру з тебе приклад", "Як це сексуально!" - пишуть у коментарях.
Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка, екс-учасниця колись популярного гурту "Ранетки" Олена Третьякова стала на захист своєї подруги і колеги Жені Огурцової, яку покинув чоловік із хворою дитиною.
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