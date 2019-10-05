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6 жовтня • оновлено в 17:55
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"Вогонь!" Внучка Боярського показала величезні груди і викликала захват мережі

27.9т Читати матеріал російською

Внучка знаменитого російського актора та співака Михайла Боярського Катерина опублікувала новий спокусливий знімок.

Фото з'явилося на сторінці дівчини в Instagram. "Самотність дійсно змушує вас розуміти безліч речей", – написала в пості вона.

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Cosmopolitan

Катерина Боярська позує в короткій куртці з принтом у стилі мілітарі, яскравому жовтому топі, що підкреслює величезні груди, і бежевих штанах.

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"Красуня!" Внучка Боярського вразила мережу величезними грудьми
"Вогонь!" Внучка Боярського показала величезні груди і викликала захват мережі

instagram.com/boyarskaya.katerina

"Оце погляд", "Стиль – вогонь", "Не тільки стиль – усе", – прокоментували свіже фото користувачі мережі.

"Вогонь!" Внучка Боярського показала величезні груди і викликала захват мережі

скрін коментарів

"Вогонь!" Внучка Боярського показала величезні груди і викликала захват мережі

скрін коментарів

Відзначимо, Боярська часто часто демонструє пишні форми в соцмережі. Пропонуємо подивитися на найяскравіші фото:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Боярська порадувала шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в купальнику, продемонструвавши пишні груди.

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Особа
Михайло Боярський
Теги
шоу-бизнес Новини Росії Instagram фотографии
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А где усы и шляпа?
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Прышмандовка
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вымя нечего так
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