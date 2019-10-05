"Вогонь!" Внучка Боярського показала величезні груди і викликала захват мережі

Внучка знаменитого російського актора та співака Михайла Боярського Катерина опублікувала новий спокусливий знімок.

Фото з'явилося на сторінці дівчини в Instagram. "Самотність дійсно змушує вас розуміти безліч речей", – написала в пості вона.

Катерина Боярська Cosmopolitan

Катерина Боярська позує в короткій куртці з принтом у стилі мілітарі, яскравому жовтому топі, що підкреслює величезні груди, і бежевих штанах.

instagram.com/boyarskaya.katerina

"Оце погляд", "Стиль – вогонь", "Не тільки стиль – усе", – прокоментували свіже фото користувачі мережі.

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Відзначимо, Боярська часто часто демонструє пишні форми в соцмережі. Пропонуємо подивитися на найяскравіші фото:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Боярська порадувала шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в купальнику, продемонструвавши пишні груди.

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