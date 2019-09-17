"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

Солістка культового українського гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег знялася повністю оголеною для чоловічого глянцю Maxim.
Так, знімками пікантної фотосесії зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Артистка заявила, що зараз виглядає зовсім по-іншому, ніж три з половиною роки тому, коли у неї була перша фотосесія для цього журналу.
Еріка Герцег
Фото з Instagram
Еріка Герцег повністю оголилася для MAXIM
Фото з Instagram
"Я зараз зовсім по-іншому виглядаю, ніж три з половиною роки тому, коли була моя перша фотосесія для MAXIM. І справа не тільки в тренуваннях. Я духовно змінилася, багато усвідомила і прийняла себе, стала набагато впевненішою. Я зрозуміла закон Всесвіту: звільнися від чогось поганого, щоб щось гарне отримати. Так, наприклад, я позбулася всіх шкідливих звичок — хотіла відчувати себе і виглядати краще", — написала Герцег.
Зазначимо, що на інших фото Еріка позувала в напівпрозорій білизні тілесного кольору, демонструючи своє сексуальне тіло.
Еріка Герцег на обкладинці журналу MAXIM
Фото з Instagram
Еріка Герцег у відвертій білизні
Фото з Instagram
Еріка Герцег сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка української групи "ВІА Гра" Еріка Герцег підкорила фанатів своїм підтягнутим, струнким тілом, показавши їм знімки з відпочинку.
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