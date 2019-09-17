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18 вересня • оновлено в 03:14
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"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

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Солістка культового українського гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег знялася повністю оголеною для чоловічого глянцю Maxim.

Так, знімками пікантної фотосесії зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Артистка заявила, що зараз виглядає зовсім по-іншому, ніж три з половиною роки тому, коли у неї була перша фотосесія для цього журналу.

"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

Еріка Герцег

Фото з Instagram

"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

Еріка Герцег повністю оголилася для MAXIM

Фото з Instagram

"Я зараз зовсім по-іншому виглядаю, ніж три з половиною роки тому, коли була моя перша фотосесія для MAXIM. І справа не тільки в тренуваннях. Я духовно змінилася, багато усвідомила і прийняла себе, стала набагато впевненішою. Я зрозуміла закон Всесвіту: звільнися від чогось поганого, щоб щось гарне отримати. Так, наприклад, я позбулася всіх шкідливих звичок — хотіла відчувати себе і виглядати краще", написала Герцег.

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Зазначимо, що на інших фото Еріка позувала в напівпрозорій білизні тілесного кольору, демонструючи своє сексуальне тіло.

"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

Еріка Герцег на обкладинці журналу MAXIM

Фото з Instagram

"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

Еріка Герцег у відвертій білизні

Фото з Instagram

"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

Еріка Герцег сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії
"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії
"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії
"Вогонь!" Солістка "ВІА Гри" знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка української групи "ВІА Гра" Еріка Герцег підкорила фанатів своїм підтягнутим, струнким тілом, показавши їм знімки з відпочинку.

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Особа
Еріка Герцег
Місце
Україна
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