Глюкоза в бікіні позувала в обіймах чоловіка на Мальдівах

Obozrevatel Люди 10:56, 30.10.2020 Оновлено: 11:22, 30.10.2020

Російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) після зйомок в комедійному фільмі Олександра Ревва "Бабуся легкої поведінки – 3", вирушила на Мальдіви, щоб відпочити з чоловіком.

Артистка понад 14 років перебуває у шлюбі з бізнесменом Олександром Чистяковим. Спільною фотографією з пляжу, вона поділилася на сторінці в Instagram.

Глюкоза більше 14 років перебуває у шлюбі з бізнесменом Олександром Чистяковим.
instagram.com/glukozamusic/

На знімку співачка в жовтому цільному купальнику обіймає чоловіка, який сидить на піску. На ньому тільки сонцезахисні окуляри і сині шорти.

instagram.com/glukozamusic/

Шанувальники захопилися фото і фізичною формою подружжя.

"Гаряча парочка", "Прямо в точку слова, а ви – вогонь, пожежа", "Улюблені", – прокоментували фоловери.

instagram.com/glukozamusic/
instagram.com/glukozamusic/

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Глюкоза прокоментувала відеоролик, на якому вона в розмові з київською прикордонною службою назвала Крим українським.

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