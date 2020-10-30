Глюкоза в бікіні позувала в обіймах чоловіка на Мальдівах

Російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) після зйомок в комедійному фільмі Олександра Ревва "Бабуся легкої поведінки – 3", вирушила на Мальдіви, щоб відпочити з чоловіком.

Артистка понад 14 років перебуває у шлюбі з бізнесменом Олександром Чистяковим. Спільною фотографією з пляжу, вона поділилася на сторінці в Instagram.

На знімку співачка в жовтому цільному купальнику обіймає чоловіка, який сидить на піску. На ньому тільки сонцезахисні окуляри і сині шорти.

Шанувальники захопилися фото і фізичною формою подружжя.

"Гаряча парочка", "Прямо в точку слова, а ви – вогонь, пожежа", "Улюблені", – прокоментували фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Глюкоза прокоментувала відеоролик, на якому вона в розмові з київською прикордонною службою назвала Крим українським.