"Вогонь": Кароль приголомшила фанатів спокусливими формами

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", порадувала шанувальників новим спокусливим фото.

На знімку українська секс-бомба позувала у спокусливому міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю. Фотографію Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

"Слухай нову пісню "Іди на життя". Чекаю на тебе 22, 23, 24 грудня на святкових гала-концертах "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Будуть всі", – йдеться в описі.

Тіна Кароль на спокусливій фото instagram / tina_karol

Користувачі були приголомшеними новим спокусливим знімком Кароль. У коментарях відзначили, що виглядає вона чудово.

"Боже, що ні фотка – то шедевр", "Дуже гарна", "Супер", "Кроси прикольні", "Вогонь", "Богиня", "Сама", "Неймовірна", – відреагували шанувальники.

Тіна Кароль instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль вразила шанувальників знімком, на якому позувала в відвертій сукні червоного кольору, що підкреслювала кожен вигин її тіла.

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