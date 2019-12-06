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6 грудня • оновлено в 13:53
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"Вогонь": Джамала підкреслила пишні груди глибоким вирізом

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Українська співачка Джамала з'явилася на публіці в спокусливому вбранні, який підкреслив пишні груди зірки.

Так, на фото, якими артистка поділилася в своєму Instagram, вона сфотографована в блискучому сріблястому костюмі, який одягла на короткий чорний топ.

Джамала

Джамала

Інстаграм

Новини
"Як вам не соромно!" Джамала розповіла про неприємний інцидент з нетверезим шанувальником

Наряд акцентував увагу на формах Джамали, зокрема на її пишному бюсті.

Джамала

Джамала

Інстаграм

Джамала

Джамала

Інстаграм

Шанувальники не змогли пройти повз пікантних фотографій зірки і засипали її компліментами:

"Розкішна", "Чудова", "Фотографії вогонь", "Краща", "Красуня", "Супер красотуля".

"Вогонь": Джамала підкреслила пишні груди глибоким вирізом
"Вогонь": Джамала підкреслила пишні груди глибоким вирізом
"Вогонь": Джамала підкреслила пишні груди глибоким вирізом
"Вогонь": Джамала підкреслила пишні груди глибоким вирізом
"Вогонь": Джамала підкреслила пишні груди глибоким вирізом
Джамала

Джамала

Інстаграм

Джамала

Джамала

Інстаграм

Раніше українська співачка Джамала розповіла, як російські журналісти не давали спокою її батькам після перемоги в Євробаченні.

В інтерв'ю артистка зізналася, що батькам було дуже важко після її перемоги на конкурсі, адже росЗМІ намагалися добути інформацію будь-яким шляхом.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Джамала
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
На морду лица по прежнему не очень, но титьки ничего, нормально вроде сделали. Хотя до лавров Семенович конечно далеко. И вообще,Джамала когда просто титьки демонстрирует, но не поет и не говорит, так гораздо лучше воспринимается.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
давать джамалу ))))
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