"Вогонь": Джамала підкреслила пишні груди глибоким вирізом

Українська співачка Джамала з'явилася на публіці в спокусливому вбранні, який підкреслив пишні груди зірки.

Так, на фото, якими артистка поділилася в своєму Instagram, вона сфотографована в блискучому сріблястому костюмі, який одягла на короткий чорний топ.

Джамала Інстаграм

Наряд акцентував увагу на формах Джамали, зокрема на її пишному бюсті.

Джамала Інстаграм

Джамала Інстаграм

Шанувальники не змогли пройти повз пікантних фотографій зірки і засипали її компліментами:

"Розкішна", "Чудова", "Фотографії вогонь", "Краща", "Красуня", "Супер красотуля".

Джамала Інстаграм

Джамала Інстаграм

Раніше українська співачка Джамала розповіла, як російські журналісти не давали спокою її батькам після перемоги в Євробаченні.

В інтерв'ю артистка зізналася, що батькам було дуже важко після її перемоги на конкурсі, адже росЗМІ намагалися добути інформацію будь-яким шляхом.

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