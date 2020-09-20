Водянова вийшла заміж за мільярдера Антуана Арно

Супермодель Наталія Водянова вдруге вийшла заміж. Обранцем її став спадкоємець багатомільярдної модної імперії LVMH Антуан Арно.

Про це повідомляє видання Tatler.

Зіркова пара офіційно стали чоловіком і дружиною 19 вересня. Розпис відбувся в паризькій мерії під особистим контролем мера міста Анн Ідальго.

Наталя Водянова і Антуан Арно. Instagram Наталії Водянової

До слова, Водянова і Арно давно планували розкішне весілля на 300 гостей. Вони повинні були повінчатися 27 червня, однак через пандемію усі святкування були скасовані.

Нагадаємо, модель Наталія Водянова і мільярдер Антуан Арно познайомилися 2007 року, проте офіційно зустрічатися пара почала лише в 2011-му. У травні 2014-го на світ з'явився їхній перший спільний син Максим, а в червні 2016- го - Роман. 28 лютого 2019 року Водянова отримала пропозицію руки і серця від Арно.

Варто відзначити, що це вже другий шлюб Водянової. До цього модель була одружена з аристократом Джастіном Портманом. Від нього зірка народила трьох дітей: доньку Неву (березень 2006-го) і синів Лукаса (грудень 2001 го) і Віктора (вересень 2007-го).

Раніше OBOZREVATEL пропонував згадати шлях Водянової до кар'єри моделі і поглянути на найяскравіші і відверті її фото.