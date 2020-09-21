Водянова показала перші фото та відео з весілля з Антуаном Арно

Супермодель Наталя Водянова показала перші фото та відео з весілля з французьким мільйонером Антуаном Арно.

Зворушливі кадри вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Нагадаємо, що пара узаконила свої стосунки 19 вересня у паризькій мерії під особистим контролем мера міста Анн Ідальго (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Наталя постала у витонченій сукні від дизайнерки Уляни Сергієнко, а в руках тримала букет польових квітів. Свій образ вона доповнила недбалою укладкою та легким макіяжем. Що стосується її обранця, то для церемонії одруження він обрав синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку.

Наталя Водянова та Антуан Арно познайомилися у 2007 році, проте офіційно зустрічатися пара почала лише у 2011-му. У травні 2014-го на світ з'явився їхній перший спільний син Максим, а в червні 2016-го – Роман. 28 лютого 2019 року Водянова отримала пропозицію руки та серця від Арно.

Раніше OBOZREVATEL пропонував згадати шлях Водянової до кар'єри моделі та поглянути на найяскравіші й найвідвертіші її фото.