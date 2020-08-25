Водонаєва взяла в руки автомат і висміяла Лукашенка з сином. Фото

Водонаєва взяла в руки автомат і висміяла Лукашенка з сином (Instagram Олени Водонаєвої).

Зірка Instagram і ексучасниця реаліті-шоу "Дом-2" Олена Водонаєва разом зі своїм сином Богданом спародіювала президента Білорусі Олександра Лукашенка і його спадкоємця Миколу.

Так, на особистій сторінці в Instagram, знаменитість опублікувала фото з хлопчиком у військовій формі й зі зброєю в руках, іронічно натякнувши на недавню появу на публіці озброєного Лукашенка з сином.

"Хто тут справжній бацька з сином?" – прокоментувала публікацію Водонаєва.

Водонаєва взяла в руки автомат і висміяла Лукашенка з сином (Instagram Олени Водонаєвої)

Олександр Лукашенко з сином Миколою (колаж)

Вона на також висловила думку, що уроки початкової військової підготовки для хлопчиків повинні бути в обов'язковій програмі російських шкіл.

"До речі, я за те, щоб НВП був обов'язковим предметом у хлопчиків в школі. Чоловік повинен пройти ці уроки. Я сама загорілася. Уже знайшла курс спецпідготовки від інструкторів спецназу для цивільних", – підсумувала Водонаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 15-річний син білоруського президента Олександра Лукашенка Микола з'явився на провладному мітингу в Мінську. Його зовнішній вигляд розкритикували в мережі, порівнявши хлопця з охоронцем.

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