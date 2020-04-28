Зірка Instagram і ексучасниця реаліті-шоу "Дом-2" Олена Водонаєва відреагувала на цькування Регіни Тодоренко в мережі через її висловлювання про домашнє насильство.

Так, на своєму YouTube-каналі знаменитість опублікувала відео, в якому заявила, що в скандалі з телеведучою її обурюють не стільки слова Тодоренко, скільки реакція, яка за цим послідувала (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олена Водонаєва кадр з відео

"Регіна Тодоренко приголомшила всіх знанням сімейних розстановок, заявивши всім, що жінкам, яких ґвалтували, подобається бути жертвами. Після цього Регіна кілька разів вибачилася за свої слова, але цього не вистачило, щоб переконати людей. Вже не знаю, які жертви насильства розповідали Регіні про свій досвід, але я близько знайома з багатьма дівчатами, які вже багато років справляються з наслідками чоловічої тиранії. І жоден психотерапевт не поставив їм діагноз "мазохізм". Ніхто не сперечається з тим, що чоловіки за своєю природою агресивніші за жінок, але це не означає, що всі вони – тирани і деспоти. Так, деяким з нас дійсно подобаються агресивні хлопці, але це скоріше стосується інтимного життя. Ми однозначно ніяк не розраховували на "двійку" від чоловіка", – говорить Водонаєва.

Регіна Тодоренко vokrug.tv

На думку Водонаєвої, коли скандал з Тодоренко вщухне, всі, хто зараз критикує її в мережі, забудуть про проблему домашнього насильства:

"Взагалі в історії з Тодоренко мене обурюють не стільки слова її, скільки реакція, яка за цим послідувала. Всі раптом кинулися захищати жертв домашнього насильства. Безумовно, це добре. Ось тільки, коли скандал вщухне, всі забудуть про ці проблеми. Всі ті, хто публічно влаштовує прочуханку Тодоренко, повинні зрозуміти, що головний ворог страждаючих жінок – це не телеведуча з її дурною думкою, а в першу чергу влада і Держдума, яка багато років ігнорує закон про домашнє насильство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.