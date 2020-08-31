Водонаєва про анексію Криму: Росія повинна буде розплатитися, це варварство

Російська телеведуча, скандальна зірка Instagram Олена Водонаєва заявила, що вважає акт входження Криму до складу РФ "тим, що не відповідає жодним міжнародним нормам".

За її думкою, у 2014 році відбулася "варварська та агресивна анексія", за яку в майбутньому Росії "ще доведеться розплатитися". Про це Водонаєва повідомила в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Дмитро Гордон і Олена Водонаєва (Instagram Олени Водонаєвої)

"Безумовно, це не відповідає жодним міжнародним нормам. І анексія Криму, яка сталася у 2014 році, дійсно була варварською та агресивною. Але як виправдовує російська сторона цю історію... Причому не тільки пропагандисти, але й якісь осудні політики... Вони ж кажуть, що вся справа в Севастопольському порту, в якому перебувала наша військова база. В коли був Майдан й обстановка почала загострюватися, такий метод вони вибрали... Знаєте, зараз, у 2020 році, люди в моїй країні вже звикли до того, що Крим знаходиться у складі Росії. І коли зміниться ця ситуація і чи зміниться вона коли-небудь, ми не знаємо. Мені чомусь здається, що нас всіх очікує продовження, що Росія повинна буде розплатитися за Крим, повинна буде розщедритися. Чим – не знаю. Але ця історія не закінчилася", – заявила Водонаєва.

Телеведуча також розкритикувала російських артистів, які виступали в Криму після 2014 року, й підтримала рішення України не впускати їх на територію країни.

Водонаєва висловилася про анексію Криму Росією (Instagram Олени Водонаєвої)

"Я сама настільки принципова людина, що, напевно, теж не пустила б. Якщо ви поїхали в Крим на путінський концерт – ви ж позначили свою позицію. Ви ж не інфузорія-туфелька, яка не розуміє, що робить", – сказала Водонаєва.

До речі, за словами телеведучої, їй також пропонували поїхати в Крим, але вона відмовилася від візиту "за своїми переконаннями".

Водонаєва розкритикувала російських артистів, які виступають в Криму (Instagram Олени Водонаєвої)

"Мені пропонували поїхати в Крим, але я за своїми переконаннями, пов'язаними як раз таки з анексією, туди не поїхала... Я не поїду туди ніколи підтримувати Путіна. Я не поїду ніколи в Крим рекламувати якийсь готель, щоб закликати російських туристів, тому що це моя думка, ставлення і повага до України", – підсумувала Олена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Водонаєва разом зі своїм сином Богданом спародіювала президента Білорусі Олександра Лукашенка та його спадкоємця Миколу. Знаменитість опублікувала фото з хлопчиком у військовій формі та зі зброєю в руках, іронічно натякнувши на недавню появу на публіці збройного Лукашенка з сином.