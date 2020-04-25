Водонаєва показала пишні груди на камеру: пікантні фото

Крістіна Долматова люди 12:53, 25.04.2020

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва поділилася з шанувальниками пікантними фото, на яких засвітила пишні груди.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в рожевій сукні з глибоким декольте. Свій образ Водонаєва доповнила масивними прикрасами.

Олена Водонаєва
Фото: instagram/alenavodonaeva

"Я вже звикла до кухні за цей час. Навчилася готувати багато нових страв і навіть стала випікати. Сьогодні вперше в житті буду робити яблучний пиріг", – написала зірка.

Олена Водонаєва сексуально позує на камеру
Фото: instagram/alenavodonaeva
Олена Водонаєва засвітила пишні груди
Фото: instagram/alenavodonaeva
Олена Водонаєва в пікантній фотосесії
Фото: instagram/alenavodonaeva
Спокуслива Олена Водонаєва
Фото: instagram/alenavodonaeva

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Водонаєвої та засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна російська співачка Нюша опублікувала спокусливу фотографію, на якій позувала в ефектному купальнику.

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