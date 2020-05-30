Внучці Софії Ротару – 19: найсексуальніші фото красуні

Внучка Софії Ротару, модель та співачка Соня Євдокименко в суботу, 30 травня, відзначає свій день народження.

Так, дівчині виповнюється 19 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків Євдокименко.

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко народилася 30 травня 2001 року в Києві. Вона з підліткового віку займалася музикою, брала участь в модних показах та знімалася для глянцевих журналів. Зокрема, у 2016 році з'явилася на ювілейній обкладинці журналу Elle.

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Потім Соня стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, брала участь в Тижні моди у Нью-Йорку. Також співпрацювала з українським брендом Poustovit і дизайнеркою Anna K.

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

У листопаді 2018 року Соня Євдокименко дебютувала як співачка, представивши композицію "Unbreakable" під псевдонімом Sofia Eve. Продюсером пісні виступив її рідний брат Анатолій. У 2019 в дівчини вийшла друга пісня під назвою "Lonely Walkers".

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Зараз Соня живе в Лондоні, звідки активно веде свій блог в Instagram. Вона часто публікує відверті фото, на яких демонструє переваги своєї фігури.

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко Фото: instagram/iamsofiaeve

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соня Євдокименко розкрила секрет стрункої фігури.