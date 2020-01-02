Внучка Софії Ротару і Бредлі Купер влаштували спаринг

Внучка Софії Ротару модель Софія Євдокименко і актор Бредлі Купер влаштували спаринг.

Так відповіла Софія Євдокименко на запитання в Інстаграм з приводу її цікавої історії з Нью-Йорка.

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"Останнє тренування 2019 запам'яталося бокс спарингом з Бредлі Купером. Спасибі моєму тренеру Робу", - написала модель.

Як відомо, раніше Бредлі Купер розлучився з моделлю Іриною Шейк.

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