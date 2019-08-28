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Внучка Ротару вступила до престижного коледжу: що відомо про навчальний заклад

1.3т Читати матеріал російською

Внучка народної артистки України Софії Ротару Соня Євдокименко, яка показала свого бойфренда, вступила до престижного коледжу в Нью-Йорку – Parsons The New School For Design.

Про радісну подію розповів батько моделі і молодої виконавиці Руслан Євдокименко на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне фото.

"Ось і настав перший навчальний день нашої дівчинки! Щасти тобі і нехай усе буде добре", – написав Євдокименко.

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У коментарях фоловери побажали Соні успіхів і щастя. "Удачі, успіхів і будь щаслива", "Розумниця, з Богом", "Вітаю, удачі в навчанні", – написали в мережі.

Соня Євдокименко вступила до престижного коледжу

Соня Євдокименко вступила до престижного коледжу

instagram / rusevdokimenko

Про заклад Parsons The New School For Design відомо, що це один із найпрестижніших у світі навчальних закладів, що випускає дизайнерів. Там навчалися багато знаменитостей, серед яких Том Форд, Донна Каран та Марк Джейкобс.

Соня Євдокименко в Нью-Йорку

Соня Євдокименко в Нью-Йорку

instagram / iamsofiaeve

Навчання на бакалавра в закладі – дороге задоволення. Рік коштує 39 тисяч доларів. Магістратура – 20 тисяч доларів. Студенти можуть брати участь у стипендіальних програмах, а також отримувати дистанційну освіту.

Престижний заклад Parsons The New School For Design

Престижний заклад Parsons The New School For Design

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Засновано школу було в 1896, однак тоді вона називалася Chase School на честь американського художника імпресіоніста Вільяма Меррит Чейза. Після 1904 року було засновано три найважливіші програми: Fashion Design, Interior Design, Advertising and Graphic Design.

Будівля Parsons The New School For Design

Будівля Parsons The New School For Design

The New School

На сьогодні в навчальному закладі можуть одночасно здобувати освіту не більше 9 тисяч студентів. На вступ можуть претендувати як місцеві громадяни, так і іноземці. Університет бере участь у міжнародних програмах обміну.

Parsons The New School For Design

Parsons The New School For Design

Pinterest

Внучка Ротару вступила до престижного коледжу: що відомо про навчальний заклад
Внучка Ротару вступила до престижного коледжу: що відомо про навчальний заклад

День відкритих дверей у Parsons The New School For Design

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Соня Євдокименко розкрила секрет стрункої фігури. Дівчина ретельно стежить за харчуванням і постійно демонструє страви, які вживає.

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Особи
Соня Євдокименко Софія Ротару
Місце
США Нью Йорк
Теги
скільки коштує навчання шоу-бизнес
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