Внучка Ротару похвалилася ідеальними формами в бікіні. Фото

Крістіна Долматова Люди 13:09, 3.07.2020 Оновлено: 13:10, 3.07.2020

Внучка Софії Ротару, модель і співачка Соня Євдокименко поділилася з шанувальниками пікантними фото в бікіні.

Відповідні знімки дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала лежачи на траві, продемонструвавши спокусливі форми.

Соня Євдокименко у відвертому купальнику (Instagram Соні Євдокименко)
Соня Євдокименко сексуально позує на камеру (Instagram Соні Євдокименко)
Соня Євдокименко в пікантній фотосесії (Instagram Соні Євдокименко)

Шанувальники прийшли в захват від нових фото Соні, зазначивши, що виглядає вона просто чудово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соня Євдокименко розкрила секрет стрункої фігури.

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