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23 грудня • оновлено в 14:37
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Внучка Єльцина закрутила роман з відомим російським футболістом

1.7т
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Внучка першого президента РФ Бориса Єльцина Марія Юмашева, найімовірніше, закрутила роман з відомим російським футболістом Федором Смоловим.

Так, 17-річна дівчина прокоментувала знімок хлопця з відпочинку в Instagram, залишивши смайлик у вигляді перчика. А Смолов на нього відреагував: "Ти повторюєшся". Крім того, як повідомляє Telegram-канал "Dark Cosmo", пара вже не раз з'являлася разом в театрах та на світських заходах. Але про їхній роман знають тільки близькі.

Марія Юмашева, Федір Смолов і Борис Єльцин

Марія Юмашева, Федір Смолов і Борис Єльцин

"У Маші та Феді роман. Знає дуже і дуже вузьке коло посвячених, але спільні виходи в театр та інші культурні місця вже траплялися", — говориться в повідомленні.

Федір Смолов

Федір Смолов

Фото: instagram/smolovfedor_10

Внучка Єльцина закрутила роман з відомим російським футболістом
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Зазначимо, що внучка Єльцина все життя живе за кордоном, а народилася у 2002 році в Лондоні. Вона веде закритий Instagram, але її фото часто публікує брат Борис.

Марія Юмашева з братом Борисом

Марія Юмашева з братом Борисом

Фото: instagram/yeltsinboris

Марія Юмашева з братом Борисом

Марія Юмашева з братом Борисом

Фото: instagram/yeltsinboris

Марія Юмашева

Марія Юмашева

Фото: instagram/yeltsinboris

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексфутболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відверто розповів про те, як йому "обламали" секс зі співачкою та актрисою Дашею Астаф'євою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Федір Смолов Борис Єльцин
Місце
Росія
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