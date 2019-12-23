Внучка Єльцина закрутила роман з відомим російським футболістом

Внучка першого президента РФ Бориса Єльцина Марія Юмашева, найімовірніше, закрутила роман з відомим російським футболістом Федором Смоловим.

Так, 17-річна дівчина прокоментувала знімок хлопця з відпочинку в Instagram, залишивши смайлик у вигляді перчика. А Смолов на нього відреагував: "Ти повторюєшся". Крім того, як повідомляє Telegram-канал "Dark Cosmo", пара вже не раз з'являлася разом в театрах та на світських заходах. Але про їхній роман знають тільки близькі.

Марія Юмашева, Федір Смолов і Борис Єльцин

"У Маші та Феді роман. Знає дуже і дуже вузьке коло посвячених, але спільні виходи в театр та інші культурні місця вже траплялися", — говориться в повідомленні.

Федір Смолов Фото: instagram/smolovfedor_10

Зазначимо, що внучка Єльцина все життя живе за кордоном, а народилася у 2002 році в Лондоні. Вона веде закритий Instagram, але її фото часто публікує брат Борис.

Марія Юмашева з братом Борисом Фото: instagram/yeltsinboris

Марія Юмашева з братом Борисом Фото: instagram/yeltsinboris

Марія Юмашева Фото: instagram/yeltsinboris

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