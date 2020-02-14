Внучка Боярського засвітила величезні груди: пікантне фото

Внучка російського актора та співака Михайла Боярського Катерина вразила мережу пікантним фото.

Так, на ньому дівчина позувала у відвертому топі, засвітивши пишні груди. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Боярська Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Катерина Боярська Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Зазначимо, що шанувальники дівчини не змогли встояти перед її пікантним кадром. Вони засипали Катерину компліментами.

"Вогонь", "Така красива", "Погляд, шикарна", "Катя, я дар мови втратив", "Груди просто космос, милуватися можна нескінечнно", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Боярська потішила шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в купальнику, продемонструвавши пишні груди.

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