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14 лютого • оновлено в 03:13
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Внучка Боярського засвітила величезні груди: пікантне фото

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Внучка російського актора та співака Михайла Боярського Катерина вразила мережу пікантним фото.

Так, на ньому дівчина позувала у відвертому топі, засвітивши пишні груди. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Фото: instagram/boyarskaya.katerina

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Зазначимо, що шанувальники дівчини не змогли встояти перед її пікантним кадром. Вони засипали Катерину компліментами.

"Вогонь", "Така красива", "Погляд, шикарна", "Катя, я дар мови втратив", "Груди просто космос, милуватися можна нескінечнно", – написали люди.

Внучка Боярського засвітила величезні груди: пікантне фото
Внучка Боярського засвітила величезні груди: пікантне фото
Внучка Боярського засвітила величезні груди: пікантне фото
Внучка Боярського засвітила величезні груди: пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Боярська потішила шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в купальнику, продемонструвавши пишні груди.

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Автор
Крістіна Долматова
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