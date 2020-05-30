Внучка Боярського засвітила пишні груди: пікантне фото

Внучка російського актора і співака Михайла Боярського Катерина поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок 21-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому спортивному бюстгальтері сидячи на ліжку.

Михайло Боярський з онукою Катериною Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Катерина Боярська Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Зазначимо, що шанувальники дівчини не змогли встояти перед її пікантним кадром. Вони засипали Катерину компліментами.

"Яка ж ти гаряча, секс просто", "Красива дівчина", "Прекрасна", "Просто насолода", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Боярська потішила шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в купальнику, продемонструвавши пишні груди.