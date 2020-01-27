Внучка Алли Пугачової вразила бабусю трюком

Онучка співачки Алли Пугачової Клаудія (Клавдія) Земцова приємно здивувала свою зоряну бабусю.
Крістіна Орбакайте опублікувала в Інстаграм, як її дочка Клавдія тренується на одному з пляжів Маямі.
Клавдія Земцова
Дівчинка показує подвійне колесо, після чого сідає на шпагат.
"Браво!", - захоплюється майстерністю дочки Орбакайте.
У коментарях до відео також відмітилася і Алла Борисівна.
"Розумниця моя", - написала Пугачова про внучку.
Нагадаємо, Клавдію Крістіна Орбакайте народила від підприємця Михайла Земцова.
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