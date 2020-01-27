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27 січня • оновлено в 10:41
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Внучка Алли Пугачової вразила бабусю трюком

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Онучка співачки Алли Пугачової Клаудія (Клавдія) Земцова приємно здивувала свою зоряну бабусю.

Крістіна Орбакайте опублікувала в Інстаграм, як її дочка Клавдія тренується на одному з пляжів Маямі.

Клавдія Земцова

Клавдія Земцова

Дівчинка показує подвійне колесо, після чого сідає на шпагат.

"Браво!", - захоплюється майстерністю дочки Орбакайте.

У коментарях до відео також відмітилася і Алла Борисівна.

"Розумниця моя", - написала Пугачова про внучку.

Внучка Алли Пугачової вразила бабусю трюком

Нагадаємо, Клавдію Крістіна Орбакайте народила від підприємця Михайла Земцова.

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