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7 лютого • оновлено в 09:29
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Онучка Алли Пугачової показала колишні зуби

42.5т
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Дочка Крістіни Орбакайте – 7-річна Клавдія на камеру прочитала вірш Олександра Пушкіна і засвітила свої колишні зуби.

Відповідне відео з'явилося в Інстаграм Кравдіі Земцової 6 лютого.

Внучка Алли Пугачової декламує твір "Няні (Подруга днів моїх суворих)".

У ролику у Клавдії ще не виросли передні зуби, так як він був знятий більше 4 місяців тому.

Клавдія Земцова

Клавдія Земцова

"О.С.Пушкін. Знімали влітку, зуби вже помінялися))", - сказано в описі до відео.

На свіжому фото у Клавдії вже виросли передні зуби, і вже випали передні різці. Видно, що з літа дівчинка виросла і перевтілилася.

Клавдія Земцова

Клавдія Земцова

Варто відзначити, батько Клавдії - Михайло Земцов (чоловік Крістіни Орбакайте) – дантист, він є власником приватної стоматологічної клініки в США.

Михайло Земцов і Крістіна Орбакайте з дочкою Клавдією

Михайло Земцов і Крістіна Орбакайте з дочкою Клавдією

Михайло Земцов і Крістіна Орбакайте

Михайло Земцов і Крістіна Орбакайте

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Елеесеева Елена
Елеесеева Елена
Бля, кто там вам пишет загрловки с ошибками!!! Суки, писать научитесь!!!!!
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