"Вмирають, не витримавши цього": подруга Мурата Насирова назвала справжню причину його смерті

Російська співачка і колишня солістка гурту "Вінтаж" Анна Плетньова назвала причину смерті співака Мурата Насирова, який трагічно помер у 2007 році.

Так, у коментарі КП артистка зізналася, що Мурат не витримав випробувань шоу-бізнесу.

"Шоу-бізнес – дуже складна штука, жорстке випробування для особистості. Перше випробування людина проходить у той момент, коли стає популярною. Тоді приходить відчуття вседозволеності", – каже Анна.

Мурат Насиров СтарХит

Однак співачка вважає, що за хвилею популярності приходить момент, коли про зірку всі забувають:

"А вони ж вирішили, що вони круті і все зробили самі".

Анна Плетньова echospb.ru

За словами Плетньової, разом з популярністю в житті артистів з'являються і нові люди, які виникають з нізвідки:

"Починають тебе обіймати, як рідного. Ходять за тобою. Багато артистів просто вмирають, не витримавши всього цього. Як Мурат Насиров".

Мурат Насиров КП

Нагадаємо, в 2007 році Мурата Насирова знайшли під вікнами власної квартири. Відомо, що перед смертю співак впав у депресію, з якої не зміг вибратися.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в розпорядженні ЗМІ з'явилися ексклюзивні матеріали кримінальної справи, в яких названі імена головних підозрюваних у вбивстві легенди російської рок-музики Ігоря Талькова.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.