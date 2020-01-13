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13 січня • оновлено в 16:15
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"Вмазала кілька разів": стало відомо про бійку між Кадишевою та Бабкіною

4.1т
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Російський шоумен і ексучасник "Дом-2" Рустам Солнцев показав уривок з мемуарів російської співачки Надії Кадишевої "Рок-н-рол – це я!"

Так, на своїй сторінці в Instagram Солнцев процитував саме ту частину, в якій Кадишева розповідає про бійку зі своєю колегою Надією Бабкіною на зйомках "Новорічного вогника".

Надія Кадишева та Надія Бабкіна

Надія Кадишева та Надія Бабкіна

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"Які у Наді Кадишевої кумедні мемуари. Самі гляньте."Останній раз я билася з Бабкіною на зйомках "Новорічного вогника". Ну, як билася – вмазала кілька разів цій фарбованій бездарній су**і баяном і пішла на сцену. Вона мені в спину почала махати депутатським посвідченням, загрожувати, а я їй у відповідь: "Ти ще пенсійним помахай – діла більше буде! Якщо граєш живу музику – вмій тримати удар, а якщо ти фонограмне фуфло, то ти і по життю так! Ти покажи мені свої хіти, а я тобі покажу свої, і тоді ми подивимося, хто чого вартий в цьому житті ...", – цитує книгу Надії Кадишевої" Рок-н-рол – це я! " Рустам.

Примітно, що представник Бабкіної Сергій Горох вирішив прокоментувати скандальні мемуари зірки. Виданню Daily Storm Горох заявив:

"Такі думки мати в голові вже неетично! Це може собі дозволити тільки невихована людина. Бабкіну це абсолютно не зачепить. Вона самодостатня людина, добре стоїть на ногах і в творчості, і в усьому іншому. З творчістю у неї все чудово. Тому всякі такі дрібні обговорення пройдуть непомітно для Надії Георгіївни".

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

Телепрограма

При цьому, Сергій заявив, що він здивований словами з боку Кадишевої:

"Я Надію Кадишеву знаю абсолютно з іншого боку хорошою, адекватною. Вона добра людина. Що сталося в цій ситуації мені просто дивно і незрозуміло. Вони ніколи не конфліктували. Навіть співали дуетом кілька років тому".

Надія Кадишева

Надія Кадишева

Hyser

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 69-річна російська співачка Надія Бабкіна вразила шанувальників несподіваною зміною іміджу.

Відповідним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед користувачів.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
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