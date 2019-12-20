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20 грудня • оновлено в 04:20
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"Власне життя, крапка!" Камінська пояснила пристрасний поцілунок із колишнім на камеру

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Відома українська співачка Слава Камінська пояснила пристрасний поцілунок із колишнім чоловіком Едгаром через здивування шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram вона написала під відповідним знімком, що вони продовжують жити кожен своїм життям.

"Я знаю, ви хочете обговорити! Ми – батьки дітей! Так, почуття, можливо, є! Але у кожного – своє життя! Крапка", – написала вона.

Камінська поцілувалася з колишнім чоловіком на камеру

Камінська поцілувалася з колишнім чоловіком на камеру

instagram / babaslavka

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Користувачів таке пояснення засмутило, оскільки багато хто досі вважають, що вони – чудова пара.

"Які ж ви гарні разом", "Пішла вода в хату", "Рада бачити", "Будьте щасливі", "Може, якщо є почуття, то спробувати зберегти родину", – прокоментували під знімком.

Поцілунок Слави та Едгара Камінських

Поцілунок Слави та Едгара Камінських

Фото: instagram / alla_a7

"Власне життя, крапка!" Камінська пояснила пристрасний поцілунок із колишнім на камеру
"Власне життя, крапка!" Камінська пояснила пристрасний поцілунок із колишнім на камеру
"Власне життя, крапка!" Камінська пояснила пристрасний поцілунок із колишнім на камеру
"Власне життя, крапка!" Камінська пояснила пристрасний поцілунок із колишнім на камеру
"Власне життя, крапка!" Камінська пояснила пристрасний поцілунок із колишнім на камеру

Едгар Камінський і Слава Камінська

Едгар Камінський і Слава Камінська

instagram / edgar_kaminskyi

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави та Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес плітки чутки розлучення
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