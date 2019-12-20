"Власне життя, крапка!" Камінська пояснила пристрасний поцілунок із колишнім на камеру

Відома українська співачка Слава Камінська пояснила пристрасний поцілунок із колишнім чоловіком Едгаром через здивування шанувальників.
На своїй сторінці в Instagram вона написала під відповідним знімком, що вони продовжують жити кожен своїм життям.
"Я знаю, ви хочете обговорити! Ми – батьки дітей! Так, почуття, можливо, є! Але у кожного – своє життя! Крапка", – написала вона.
Камінська поцілувалася з колишнім чоловіком на камеру
instagram / babaslavka
Користувачів таке пояснення засмутило, оскільки багато хто досі вважають, що вони – чудова пара.
"Які ж ви гарні разом", "Пішла вода в хату", "Рада бачити", "Будьте щасливі", "Може, якщо є почуття, то спробувати зберегти родину", – прокоментували під знімком.
Поцілунок Слави та Едгара Камінських
Фото: instagram / alla_a7
Едгар Камінський і Слава Камінська
instagram / edgar_kaminskyi
Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави та Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.
До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.
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