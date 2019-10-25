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25 жовтня • оновлено в 12:26
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Владу Топалову — 34: як російський співак виглядав до слави і наркотиків

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Російський співак і чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов в п'ятницю, 25 жовтня, святкує свій день народження.

Так, артисту виповнюється 34 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як він виглядав до слави і наркотиків.

Влад Топалов

Влад Топалов

Фото: 24smi.org

Влад Топалов народився 25 жовтня 1985 року в Москві. Ще в п'ятирічному віці він пройшов прослуховування в дитячому ансамблі "Непоседы" і дуже скоро став невід'ємною частиною колективу. Разом з групою хлопчик часто виступав закордоном. Тут же він познайомився і з іншими талановитими дітьми — Машею Маліновською, Оленою Катиной, Юлею Волковою і Сергієм Лазарєвим. В цілому "в рядах" ансамблю "Непоседы" Влад провів десять років.

Влад Топалов в дитинстві

Влад Топалов в дитинстві

Фото: stuki-druki.com

Ансамбль "Непоседы"

Ансамбль "Непоседы"

Фото: mk.ru

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У 2000 році Топалов і Лазарєв покинули ансамбль "Непоседы" і записали разом кілька пісень, серед яких арія "Belle" зі знаменитого французького мюзиклу "Notre Dame de Paris". Так народилася група "Smash!!", яка вже у 2001 році підписала контракт з французькою студією звукозапису "Universal Music Group".

Дует "Smash!!"

Дует "Smash!!"

Фото: kp.ru

Дует "Smash!!"

Дует "Smash!!"

Фото: sm-news.ru

Дует "Smash!!"

Дует "Smash!!"

Фото: sm-news.ru

У квітні 2002 року "Smash!!" зняли свій перший кліп на пісню "Should have loved you more". А в серпні група зайняла перше місце в конкурсі молодих виконавців в Юрмалі "Нова хвиля". У грудні 2004 року вийшов останній альбом групи "Smash!!" під назвою "2nite". Відразу після виходу альбому з'явилася інформація про те, що дует розпався. Приводом цього став відхід з колективу Сергія Лазарєва.

Дует "Smash!!"

Дует "Smash!!"

Фото: spletnik.ru

У лютому 2007 року Топалов побував у передачі "Людина і закон", а потім в травні 2008 року в інтерв'ю газеті "Московский комсомолец" зізнався, що з січня 2004 року, коли йому було 18 років, протягом 4 років він вживав наркотики і знаходився в стані боротьби із залежністю. Це стало причиною проблем зі здоров'ям. Так, взимку 2008 року у співака відмовила нирка.

Влад Топалов

Влад Топалов

Фото: playmuz.ru

Влад Топалов

Влад Топалов

Фото: NEWSmusic.ru

Переборовши себе і все що з ним відбувалося, Влад зміг почати хорошу сольну кар'єру. Також він одружився з українською телеведучою Регіною Тодоренко і зараз вони виховують разом сина.

Весілля Топалова і Тодоренко

Весілля Топалова і Тодоренко

Фото з Instagram

Топалов з сином

Топалов з сином

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Влад Топалов
Місце
Росія
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