"Владу пощастило": Тодоренко розбурхала мережу величезними грудьми

Українська ведуча Регіна Тодоренко розбурхала шанувальників глибоким декольте, продемонструвавши пишні груди.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що приїхала до Одеси.

"Коли М спить, я наводжу марафет, і з мамки з гулькою на голові перетворююся на "тьолочку". А ще нещодавно задумалася про те, що з появою дітей у тебе з'являється мільйон турбот і справ, але якимось чином ти все встигаєш. Звідки беруться ці сили, не розумію, але знаю точно, що організм жінки – це дуже витривалий і стресотійкий механізм. Звідки ви берете сили? У чому ваш секрет", – підписала вона під фото.

Регіна Тодоренко в Одесі instagram / reginatodorenko

У коментарях користувачі захопилися зовнішністю Регіни, а також відповіли, що секрет материнства полягає в допомозі чоловіка, власній витривалості та в обов'язку.

"Немає сил, але є слово "треба", "Регіночко, залишайся завжди такою сонячною. Ти просто оптиміст, ось і весь секрет. Владу дуже пощастило", "Регіно, ти просто супер гарна", "Як завжди шикарна", "Дуже гарна мама", – написали в коментарях.

Регіна Тодоренко блиснула грудьми instagram / reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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