Влад Яма зізнався, що міг перехворіти на коронавірус

Крістіна Долматова люди 11:30, 15.05.2020

Відомий український хореограф, суддя "Танці з зірками" Влад Яма підозрює, що міг перехворіти на коронавірус.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Факти". За словами хореографа, за місяць до карантину вони з сім'єю поїхали в Америку, де він захворів. Яма зазначив, що його організм тоді поводився дивно: почався сухий кашель, який затягнувся на два тижні. А також одного разу була висока температура.

Влад Яма
Фото: instagram/vladyama_official

"Перебуваючи в Америці, я захворів. Мій організм тоді поводився досить дивно. Було відчуття, що я надихався холодного повітря на ранковій пробіжцібуло дванадцять градусів тепла, я вийшов у футболці, потім спітнів і після вулиці почав покашлювати. Цей кашель затягнувся на два тижні, був сухим і досить дивнимприходив сильними нападами. Один раз за весь цей час мене кинуло в жар, і висока температура трималася рівно годину. Є велика ймовірність, що це був коронавірус", – зізнався Яма.

Також він зазначив, що ні у його дружини Лілі, ні у сина Леона подібних симптомів не було. Тому тест на COVID-19 Яма вирішив не здавати.

Дружина Влада Ями Ліля з сином
Фото: instagram/vladyama_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Яма вразив шанувальників пікантним знімком, на якому позував з голим торсом.

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