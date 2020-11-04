Влад Яма вперше показав свій особняк під Києвом. Фото і відео

Український хореограф і суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма показав свій заміський особняк під Києвом.

Так, у великому і сучасному будинку Яма проживає разом зі своєю дружиною Лілією і сином Леоном. Відео, де вони демонструють своє житло, опубліковане на сторінці його дружини в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

У будинку Ями – два поверхи, весь інтер'єр виконаний в стилі лофт. Відмінною рисою є оригінальні світильники і люстри, дизайн яких хореограф продумував самостійно.

Як виглядає особняк Влада Ями. Instagram Лілії Ями

Як виглядає особняк Ями під Києвом всередині. Instagram Лілії Ями

Будинок Влада Ями. Instagram Лілії Ями

У будинку – світла велика кухня, габаритна вітальня з затишним ремонтом в коричневих і сірих тонах, а також екстравагантний кабінет, оформлений в стилістиці "критого паркінгу". Спальню, дитячу і ванну кімнату хореограф з дружиною вирішили не демонструвати.

Як виглядає особняк Влада Ями. Instagram Лілії Ями

Як виглядає будинок Влада Ями. Instagram Лілії Ями

Як виглядає будинок Влада Ями. Instagram Лілії Ями

Двір біля Будинку Влада Ями. Instagram Лілії Ями

"Ми з дружиною давно мріяли про цей будинок і впевнено йшли до мрії. Відразу хотіли лофт, а коли робили ремонт вирішили зробити його трохи затишніше. А ось в кабінеті "сувора" атмосфера – в такій хочеться відразу сконцентруватися", – розповів Влад Яма.

Влад Яма показав свій будинок. Instagram Лілії Ями

Яма показав свій будинок під Києвом. Instagram Лілії Ями

Кухня в будинку Влада Ями. Instagram Лілії Ями

Він також уточнив, що їхнє сімейне житло у пари викликає тільки найтепліші асоціації, адже в такий будинок завжди хочеться повертатися. У вільний час, за словами Ями, він смажить стейки в зоні барбекю на вулиці, але практично вся домашня робота лежить на плечах у його дружини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Влад Яма в перші показав обличчя свого 5-річного сина Леона.