Влад Яма вперше показав свій особняк під Києвом. Фото і відео

Український хореограф і суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма показав свій заміський особняк під Києвом.

Так, у великому і сучасному будинку Яма проживає разом зі своєю дружиною Лілією і сином Леоном. Відео, де вони демонструють своє житло, опубліковане на сторінці його дружини в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

У будинку Ями – два поверхи, весь інтер'єр виконаний в стилі лофт. Відмінною рисою є оригінальні світильники і люстри, дизайн яких хореограф продумував самостійно.

У будинку – світла велика кухня, габаритна вітальня з затишним ремонтом в коричневих і сірих тонах, а також екстравагантний кабінет, оформлений в стилістиці "критого паркінгу". Спальню, дитячу і ванну кімнату хореограф з дружиною вирішили не демонструвати.

"Ми з дружиною давно мріяли про цей будинок і впевнено йшли до мрії. Відразу хотіли лофт, а коли робили ремонт вирішили зробити його трохи затишніше. А ось в кабінеті "сувора" атмосфера – в такій хочеться відразу сконцентруватися", – розповів Влад Яма.

Він також уточнив, що їхнє сімейне житло у пари викликає тільки найтепліші асоціації, адже в такий будинок завжди хочеться повертатися. У вільний час, за словами Ями, він смажить стейки в зоні барбекю на вулиці, але практично вся домашня робота лежить на плечах у його дружини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Влад Яма в перші показав обличчя свого 5-річного сина Леона.