Влад Яма вперше показав обличчя сина

У суботу, 17 жовтня, на телеканалі "1+1" вийшов третій випуск шоу "Маскарад", в якому бере участь і хореограф Влад Яма. Для зйомок у проєкті він вперше взяв з собою 5-річного сина Леона.

Так, хлопчик допомагав зірковому татові вгадувати, хто зі знаменитостей сховався за яскравим костюмом вигаданого персонажа. Відповідним тизером третього ефіру проєкту за участю Леона Яма поділився на особистій сторінці в Instagram. Нагадаємо, раніше хореограф довго і ретельно ховав від широкої громадськості обличчя сина (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

У коментарях під публікацією шанувальники засипали сина Ями компліментами. Вони заявили, що Леон "дуже схожий на тата".

"З дебютом Леона на ТБ! Якого красеня ховали. Тепер зрозуміло, зараз накинуться зіркові наречені", "Найкращий хлопчик", "Нарешті", "Син дуже схожий на вас", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська актриса Анна Саліванчук, котра 1 вересня вдруге стала мамою, вперше показала новонародженого сина.