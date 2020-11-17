Влад Яма про травму на "Танці з зірками": почув хрускіт, був сильний біль

Олена Кордунова Люди 16:50, 17.11.2020

Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який серйозно травмувався під час виступу в 12 випуску, поділився подробицями інциденту.

За словами Ями, під час танцю з Юлією Саніною вони виконували складну підтримку. Артист почув хрускіт в зоні правої кисті руки і після цього відчув гострий біль. Про це він розповів на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Зловив Юлю і почув хрускіт в кисті. Далі сильний біль. Якось дотанцювали. На коментарях журі почало похитувати, останній вже не чув, але за відчуттями він тривав хвилин 12..." – висловився Влад.

Яма отримав травму в прямому ефірі "Танців з зірками".
Instagram Влада Ями

Також про його стан розповіла і дружина Ями Лілія. Вона записала ролик в Stories на своїй сторінці в Instagram.

"Слава Богу, все в порядку. Є травма, але це не перелом. Рука перемонтана і зафіксована", – зазначила дівчина.

Дивіться також відео виступу Юлії Саніної, Влада Ями та Діми Жука:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 12 випуску шоу "Танці з зірками" проєкт залишила пара Сергій Мельник і Аделіна Делі. Після вильоту з шоу "Танці з зірками" дівчина звернулася до шанувальників.

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