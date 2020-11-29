Влад Яма поділився архівними фото з весілля

Український хореограф і суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма показав рідкісний кадр з весілля.

На сторінці в Instagram знаменитість в честь річниці торжества опублікував архівний знімок з дружиною. У кадрі Яма в класичному бежевому костюмі зображує танець з дружиною Ліліаною, яка позує на фото у весільній сукні.

"21.09.2014. Так і живемо, танцюючи ..." – підписав кадр в Instagram Яма.

Користувачі мережі в Instagram засипали подружню пару втішними коментарями.

"Дуже красива пара", "Красиві. Щастя вам!", "Позитивні, емоційні, круті", – писали фоловери під знімком танцюриста.

Варто відзначити, що Яма з майбутньою дружиною познайомилися 2007 року на танцювальному майданчику в нічному клубі. Через сім років стосунків танцюрист зробив своїй обраниці пропозицію руки і серця. Вони тривалий час приховували свій шлюб і лише в 2017 році зізналися, що таємно одружилися. Зараз пара виховує сина Леона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Яма переніс операцію через отриману травму на шоу "Танці з зірками".