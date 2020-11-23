Влад Яма переніс операцію через отриману травму на шоу "Танці з зірками": як почуває себе хореограф

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Влад Яма переніс операцію через отриману травму на шоу 'Танці з зірками': як почуває себе хореограф

Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який отримав травму під час прямого етеру проєкту, переніс операцію на руці.

У нього діагностували розрив зв'язок. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Як стало відомо, останні два дні рука Ями стала боліти менше і йому здалося, що все обійдеться. Але після проведення МРТ з'ясувалося, що необхідна операція.

Влад Яма переніс операцію на руці
Влад Яма переніс операцію на руці

Пізніше дружина хореографа Лілія розповіла, що все пройшло добре і зовсім скоро Яму відпустять додому.

Влад Яма переніс операцію на руці

"Друзі, дякую за підтримку. Все пройшло за планом. Годинку і я на своїх ногах зайшов в палату, відпочиваю. Все круто", – повідомив суддя шоу "Танці з зірками".

Влад Яма переніс операцію на руці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Яма поділився подробицями про свою травму, яку отримав під час прямого етеру "Танці з зірками".

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