Влад Яма переніс операцію через отриману травму на шоу 'Танці з зірками': як почуває себе хореограф

Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який отримав травму під час прямого етеру проєкту, переніс операцію на руці.

У нього діагностували розрив зв'язок. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Як стало відомо, останні два дні рука Ями стала боліти менше і йому здалося, що все обійдеться. Але після проведення МРТ з'ясувалося, що необхідна операція.

Пізніше дружина хореографа Лілія розповіла, що все пройшло добре і зовсім скоро Яму відпустять додому.

"Друзі, дякую за підтримку. Все пройшло за планом. Годинку і я на своїх ногах зайшов в палату, відпочиваю. Все круто", – повідомив суддя шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Яма поділився подробицями про свою травму, яку отримав під час прямого етеру "Танці з зірками".