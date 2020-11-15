Влад Яма отримав серйозну травму на "Танцях з зірками": що відомо

Софія Ковнір Люди 23:42, 15.11.2020 Оновлено: 00:18, 16.11.2020

Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма серйозно травмувався в ході виступу в 12 випуску.

Це сталося під час танцю з рок-дівою Юлією Саніною та її партнером Дмитром Жуком. Про це заявив ведучий проекту Юрій Горбунов.

"Він відразу ж поїхав до лікарні. У нього серйозна травма і сьогодні він вже не повернеться в своє крісло. Влад, сподіваємося, що ти займеш своє місце наступного тижня. Ми підтримуємо тебе", – сказав ведучий.

Влад Яма серйозно травмувався
24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 12 випуску шоу "Танці з зірками" українська співачка і учасниця проекту Надія Мейхер виконала запальний танець з відомим хореографом Григорієм Чапкісом.

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