Влад Яма отримав серйозну травму на 'Танцях з зірками': що відомо

Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма серйозно травмувався в ході виступу в 12 випуску.

Це сталося під час танцю з рок-дівою Юлією Саніною та її партнером Дмитром Жуком. Про це заявив ведучий проекту Юрій Горбунов.

"Він відразу ж поїхав до лікарні. У нього серйозна травма і сьогодні він вже не повернеться в своє крісло. Влад, сподіваємося, що ти займеш своє місце наступного тижня. Ми підтримуємо тебе", – сказав ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 12 випуску шоу "Танці з зірками" українська співачка і учасниця проекту Надія Мейхер виконала запальний танець з відомим хореографом Григорієм Чапкісом.